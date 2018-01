Comment Marine Le Pen veut "placer le Front national en pole position pour 2022"

publié le 17/01/2018 à 07:55

Fabrication de fake news, accusations d'amateurisme, conflits internes... À l'heure où les révélations sur les coulisses de la campagne présidentielle de Marine Le Pen et plus précisément de son débat "raté" de l'entre-deux-tours pullulent dans la presse, le Front national préfère se consacrer à son futur (proche).



Une note, rédigée par Philippe Olivier, beau-frère et proche conseiller de Marine Le Pen - et que RTL.fr s'est procurée - a été envoyée lundi 15 janvier à tous les cadres du parti de Nanterre. Au-delà des changements de statuts et de nom du parti et de l'élection programmée de Marine Le Pen à la présidence lors du Congrès du mois de mars à Lille, c'est toute la stratégie du Front national qui a été repensée.

Dans les hautes sphères, les esprits sont tournés vers les élections intermédiaires qui ponctueront le quinquennat d'Emmanuel Macron avec en toile de fond l'élection présidentielle de 2022. Dès 2018, le Front national entame sa "stratégie de conquête du pouvoir" basée autour de deux piliers essentiels, à savoir la crédibilité de son projet et sa capacité à nouer des alliances en France et à travers l'Europe.



Faire gagner "l'Union des nations européennes"

Selon le document, les européennes de 2019 sont présentées comme "une des clefs de voûte de la recomposition". Marine Le Pen et son clan, déjà victorieux en 2014, veulent profiter du changement du mode de scrutin - on se dirige vers un mode de scrutin par liste nationale - pour faire du vote de l'an prochain un duel entre "les mondialistes, représentés par Emmanuel Macron et les nationaux, conduits par Marine Le Pen."



Un match entre l'Union européenne et "l'Union des nations européennes" (UNE), qui sera le nom du projet du FN aux européennes. Dans les prochaines semaines, le Front national va travailler à préciser son projet (modalités techniques, juridiques et diplomatiques, calendrier, ndlr) et surtout "décrire précisément la période de transition" entre l'UE et l'UNE. Philippe Olivier reconnaît ainsi que "l'idée d'un big bang institutionnel comme la perspective d'un Frexit a pu effrayer une partie de l'électorat".



Une fois son projet rendu crédible, le Front national pourrait trouver des alliés "avec des mouvements français dans le cadre d'une liste d'ouverture." Convaincre en France mais aussi en Europe : "Marine Le Pen a proposé aux partis frères du Front national en Europe ce schéma stratégique. Son invitation a reçu un accueil très chaleureux", écrit Philippe Olivier.

PACA, le Var, l'Oise... Des cibles électorales identifiées

Les échéances qui suivront les élections européennes sont, elles aussi, anticipées par l'entourage de Marine Le Pen. Municipales, départementales, régionales... Le FN nourrit de "hautes ambitions" avant la présidentielle de 2022.



Les conseillers régionaux et départementaux sont invités "dès maintenant" à travailler ensemble "par secteur de compétences" dans le but de rédiger un "grand projet régional que chacun ensuite pourra adapter à sa propre région."



Philippe Olivier cite enfin les cibles électorales qu'il a identifiées. "À partir de 2021, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hauts-de-France, le Pas-de-Calais, l'Oise ou le Var ont vocation à être gérés par des majorités constituées autour du Front national (...) pour placer le Front national en pole position pour 2022." Reste à savoir si cette stratégie de conquête du pouvoir s'avérera efficace pour briser le plafond de verre.