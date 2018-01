publié le 17/01/2018 à 20:39

Édouard Philippe a annoncé l'abandon par le gouvernement du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce mercredi 17 janvier. "Ça pose un problème d'autorité pour le gouvernement. On peut même dire que c'est un cas d'école puisqu'il y a quand même eu une demi-douzaine de gouvernements successifs de gauche ou de droite qui tous ont pris position en faveur de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.



Il y a eu un nombre record de décisions judiciaires toutes convergentes, toutes dans le même sens, et toutes validant le processus. Il y a eu une consultation des électeurs du département de Loire-Atlantique. En plus, pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait pris position pour des raisons démocratiques, plus que pour des raisons économiques, en faveur de Notre-Dame-des-Landes.

Évidemment il y a un déni. On peut répondre qu'au moins ils ont pris une décision, ce que n'avaient pas fait les gouvernements précédents, qu'il y avait des risques de violence, que les circonstances économiques ont beaucoup changé. Reste qu'au total, on s’aperçoit que les arguments des zadistes l'ont emporté sur un processus démocratique.