publié le 16/01/2018

À Calais, Emmanuel Macron a prononcé un discours entre humanité et fermeté sur la question migratoire, mardi 16 janvier. Le chef de l'État a cherché à trouver un équilibre. Quand on écoute son discours et quand on lit la liste des décisions on a quand même l'impression que la balance penche du côté de la fermeté. De sa part, c'est une évolution puisque pendant la campagne présidentielle, il s'était fait remarquer parce que justement il donnait l'avantage à l'humanité, contrairement à ses rivaux.



Gérard Collomb a commencé dès qu'il a été nommé ministre de l'Intérieur à prendre des décisions qui restaient tout à fait dans le sillage de ce qui précédait. Et puis quand on regarde les décisions, on voit qu'il y a l'allongement de la durée de rétention, le raccourcissement de la possibilité de déposer des demandes, que les associations sont mises en garde, que la police et les forces de l'ordre sont chaudement remerciées... Il y a clairement un déséquilibre qui apparaît.

Il essaye quand même avec des mesures d'intégration d'humaniser justement. Mais les mesures d'intégration ce sera pour ceux qui auront l'autorisation de rester. Donc au final, c'est une fermeté qu'il essaye d'exprimer avec humanité, mais c'est une fermeté.