publié le 12/09/2017 à 18:03

Le président de la République s'est rendu mardi 12 septembre en Guadeloupe, avant d'aller à la rencontre des habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, durement touchés par l'ouragan Irma. Mais pour la première adjointe à la mairie de Bordeaux Virginie Calmels (LR), ce calendrier n'est pas anodin.



Invitée de Sud Radio, elle a pointé du doigt le choix d'un déplacement présidentiel le premier jour de la manifestation contre la réforme du Code du travail. "Il n’y a pas toujours de hasard dans le calendrier d’Emmanuel Macron" a-t-elle déclaré.

"Peut-être qu’effectivement il était important pour lui de montrer qu’il allait voir sur place les dégâts et soutenir les victimes mais également le jour des manifs, ça permet de mettre le projecteur ailleurs", a-t-elle précisé.

"Les Français sont en attente d'actes"

Pour la première adjointe, soutien de Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains, le président privilégie sa communication : "Quand on voit comment Emmanuel Macron gère son début de quinquennat, on sent que l’image est importante et il ne laisse pas beaucoup au hasard son calendrier. Les Français sont en attente d’actes plus que de la comm’".



L'élue est par ailleurs revenue sur la récente polémique concernant Alain Juppé. Le ralliement de Virginie Calmels à Laurent Wauquiez aurait provoqué la colère d'Alain Juppé, qu'elle soutient depuis des années. Le maire de Bordeaux a cependant rapidement démenti cette déclaration.