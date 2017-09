publié le 12/09/2017 à 07:34

De retour du séminaire des Constructifs à Trouville, dans le Calvados, le député des Hauts-de-Seine Thierry Solère a annoncé, le week-end dernier au micro de Sud Radio, la naissance probable d'un nouveau parti avant Noël. Il est allé jusqu'à évoquer deux nouveaux noms envisagés : "Les Démocrates", ou encore "Les Nouveaux Républicains". Quitte à "aller un peu vite en besogne", selon certains de ses propres camarades. Il faut dire que les désaccords sont encore nombreux au sein même du groupe, notamment entre les ex-LR et les UDI, qui y sont majoritaires et n'ont aucune intention de diluer leur structure d'origine.



Une autre question se pose et devrait être déterminante quant à l'avenir de ce courant : celle du choix personnel que fera le premier ministre, Édouard Philippe, "clé de voûte" de cette famille politique reconstituée. Pour lui, les hypothèses sont au nombre de trois. La première : rester "en suspens", rester "hors-sol", comme aujourd'hui (ni vraiment Les Républicains, ni vraiment La République En Marche). La deuxième : rejoindre le parti présidentiel, tout simplement, au risque de perdre en singularité politique, comme envisage de le faire Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics.

Il y a enfin l'hypothèse de la création d'une confédération majoritaire avec REM et le MoDem, dont les Constructifs, constitués en parti, seraient en quelque sorte la troisième jambe. Problème, observe un ami d'Édouard Philippe : "Si cette opération se montait, la représentation parlementaire du parti du premier ministre serait, et de loin, la plus petite des trois. Le risque serait de se lancer dans une demie construction qui se terminerait par un affaiblissement de celui qui l'a initiée".



La rumeur dit qu'Emmanuel Macron est fermement opposé à cette initiative. La question ne serait en réalité pas vraiment tranchée à l'Élysée. "En juillet, c'était niet", nous a confirmé un connaisseur du dossier. "Mais il y a eu une prise de conscience depuis", poursuit-il. L'Élysée serait en train de réaliser que beaucoup d'élus locaux - des maires et des futurs candidats aux municipales - ne sont pas prêts à rejoindre La République En Marche. D'où l'utilité peut-être pour Emmanuel Macron d'une troisième force de centre-droit pour les attirer.