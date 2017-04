Présidentielle 2017 : "On a fait une erreur avec les primaires", regrette Raffarin sur RTL

Pour la première fois depuis 1965, la droite est absente du second tour de l'élection présidentielle. François Fillon n'aura pas réussi à surmonter les affaires. Le candidat de la droite a échoué à se qualifier pour le second tour, terminant troisième derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec un peu moins de 20% des voix.



Aussitôt les résultats publiés, certains membres des Républicains n'ont pas hésité à le juger entièrement responsable de cet échec, employant des mots durs à l'encontre de celui qui était jusque-là leur candidat. "Ce n'est pas la droite qui a perdu, c'est Fillon", a lancé Éric Woerth. Jean-François Copé a lui qualifié la situation de "fiasco lamentable" quand Nadine Morano a demandé à François Fillon de reconnaître qu'il "ne sera pas en mesure de mener la campagne des législatives".

Justement, ce prochain scrutin s'annonce décisif et crucial pour le parti. "Je pense que la droite va résister à l'implosion puisqu'elle a désigné ses 577 candidats aux législatives", assure sur RTL Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre souhaite avant tout "éviter les règlements de comptes. On aura évidemment des débats mais ce qui compte pour nous aujourd'hui c'est la politique de la France et elle va être définie par les législatives. Ce sont elles qui vont nous rassembler", estime-t-il.

Après l'échec de François Fillon, Jean-Pierre Raffarin demande de ne pas "ajouter à la défaire la division". "Le risque, c'est le théorème de Giscard : 'Qui sème la division récolte le socialisme'", poursuit le sénateur de la Vienne, qui redoute un "manque de solidarité" lors des prochaines élections législatives. Mais qui pourrait incarner un leader qui mènerait le parti à la victoire ? François Fillon ? "Je pense qu'il ne le souhaite pas", confie l'ex-Premier ministre.



"Je pense que la jeune génération va prendre en main cette campagne", poursuit-il, citant "François Baroin et les autres". "J'ai le sentiment qu'il (François Fillon, ndlr) a lui-même laissé entendre qu'il pouvait se retirer de cette action opérationnelle à court terme". Mais pour que les membres des Républicains s'accordent sur un véritable chef de file, il faudra attendre au moins la fin du bureau politique du parti qui doit se réunir ce lundi 24 avril aux alentours de 17 heures.