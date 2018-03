et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/06/2016 à 20:23

Depuis plusieurs heures, Manuel Valls et Myriam El Khomri reçoivent les syndicats opposés à la réforme du Code du travail à Matignon ce mercredi 29 juin. Contrairement aux annonces faites par le premier ministre, le gouvernement serait prêt à faire de nouvelles concessions pour parvenir à un accord avec les syndicats réfractaires. Les branches professionnelles devraient primer sur plusieurs les accords d’entreprises concernant le salaire, la prévoyance retraite, les inégalités hommes-femmes et la pénibilité.



"Il y a des pourparlers mais il n’y a pas d’armistice" pour Alain Duhamel, pour qui il ne faut pas anticiper sur un apaisement général. L’éditorialiste prend pour exemple la bonne volonté affichée par Myriam El Khomri, alors que le secrétaire de Force ouvrière Jean-Claude Mailly reconnaissait que "le compte y presque" plus tôt dans la journée. "Économiquement il n’y pas de vainqueur" dans le conflit social déclenché par la loi Travail pour l’éditorialiste de RTL. Il prédit cependant que le conflit social pourrait profiter à Jean-Luc Mélenchon.

"Médiatiquement, c’est une victoire de Philippe Martinez", analyse Alain Duhamel qui souligne que le secrétaire générale de la CGT a réussi à incarner le syndicalisme contestataire aux yeux de l’opinion publique, tout en s’imposant en interne, au sien de la CGT. Si l'apaisement autour de la loi Travail se confirme, le gouvernement pourra peut-être se passer d'un recours au 49.3 pour adopter la loi el Khomri en dernière lecture à l'Assemblée nationale.