publié le 06/11/2017 à 07:55

"Il est temps que le Parti socialiste disparaisse". Ces propos particulièrement amènes sont signés Dominique Strauss-Kahn, qui a fait toute sa carrière au PS. L'ancien ministre est toujours en retrait de la vie politique. Mais lorsqu'on l'interroge, il ne se prive pas de dire ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est que le PS n'a pas d'avenir et que c'est une bonne chose. C'est assez "punching ball" comme déclaration. On pourrait croire que DSK a des comptes à régler avec ses anciens camarades. Même pas ! C'est simplement l'analyse froide et implacable d'un ancien leader socialiste, une des têtes pensantes du PS des années 90.



Ce qui est d'ailleurs le plus désolant pour le PS (quand on voit que les socialistes lui répondent), c’est que la parole de Strauss-Kahn garde encore son crédit. Le plus beau signe de la défaite du Parti socialiste, c'est que Dominique Strauss-Kahn, qui s'est empêché lui-même d'aller jusqu'au bout à cause d'une affaire de mœurs, reste autant entendu que les socialistes qui viennent d'occuper le pouvoir. Il reste une voix que l'on écoute.

Si l'on se place d'un point de vue strictement politique, c'est DSK qui, le premier, a avancé l'idée d'une voie social-démocrate "à la Schröder". C'est lui qui occupait ce créneau avant d'être disqualifié par un scandale sexuel. C'est lui aussi qui faisait partie des experts de Jospin, à l'époque où le Parti socialiste produisait encore quelques idées. Souvenez- vous qu'il est l'inventeur des 35 heures, même si c'est Martine Aubry qui les a appliquées (pas tout à fait comme le voulait Strauss-Kahn d'ailleurs !).



Est-il légitime à faire la leçon à ses anciens camarades ? Certains diront que non. D'autres diront que, d'une certaine manière, il reste un "socialiste" dans l'imaginaire collectif. Un ancien socialiste, si vous voulez, qui dit à son parti : "Vous vous êtes plus bagarré que ce que vous avez travaillé, vous n'avez pas su construire une gauche de gouvernement, vous ne méritez que de disparaître".

OPA sur la gauche "de gouvernement"

Peut-on vraiment dire que le PS doit disparaître ? Ne peut-il pas jouer un rôle d'opposition ? C'est prématuré de parler de rôle d'opposition pour le PS. Parce que la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a fait une OPA sur la gauche dite "de gouvernement". Il a dissout la partie du PS qui était idéologiquement la plus proche de lui. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'une partie de la jeune garde strauss-kahnienne travaille auprès du président aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espace pour le PS tel qu'on l'a connu il y a un peu plus de quinze ans. Aujourd'hui, les socialistes sont inaudibles parce qu'ils ont échoué, et parce qu'ils ont été anesthésiés par Macron.



Est-ce qu'une grosse machine comme le fut le Parti socialiste peut disparaître ? Cela dépendra de deux choses. D'abord de la capacité des socialistes à produire à nouveau des idées et à se réinventer. Ensuite, cela dépendra d'Emmanuel Macron, de son succès ou de son échec. Si Emmanuel Macron obtient des résultats là où les deux grands partis traditionnels (PS et LR) ont échoué, ce sera la fin de ces deux grands partis. S'il échoue, alors toutes les propositions alternatives auront leur chance. Le jeu sera à nouveau très ouvert.