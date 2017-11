publié le 05/11/2017 à 15:44

"Le PS n'a pas d'avenir et c'est une bonne chose". Présent à la World Policy Conference de Marrakech, Dominique Strauss-Kahn a dressé un constat sans appel concernant le Parti socialiste. "Le temps est venu de renouveler le centre-gauche français". Et de poursuivre : "Ce parti, qui est le mien, je le dis avec un peu de tristesse, n'a pas su accompagner la mondialisation, n'a pas su se transformer quand le monde se transformait. Et donc il est temps qu'il disparaisse et qu'une autre force, peut-être avec une partie des mêmes membres apparaisse", a-t-il poursuivi.



Des propos forts que Ségolène Royal n'a pas voulu confirmer. "Je n'aime pas les phrases assassines et définitives". Et d'enchaîner : "Les organisations politiques ont des histoires longues et compliquées. Il y a des partis qui ont disparu, d'autres qui ont resurgi sous d'autres formes mais il est évident que le PS n'est pas en bonne santé".

Selon l'ancienne ministre de l'Environnement, s'il y a "toujours des espaces politiques", il faut avant tout "trouver les idées". "Le PS a une histoire, une histoire de génération en génération, de l'émancipation au travail, des luttes des travailleurs... Il a permis l'émancipation et la construction de l'État moderne", a-t-elle assuré refusant cependant à prendre toute nouvelle responsabilité au sein de l'ancien parti majoritaire.