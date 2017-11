Et si le Parti socialiste n'était pas en mesure de présenter un candidat en 2022 ?

publié le 02/11/2017 à 11:48

Depuis les élections présidentielle et législatives, le Parti socialiste enchaîne les mésaventures. Après un pot de départ pour Jean-Christophe Cambadélis gâché par des tensions entre pro et anti-Macron, le retour contesté de François Hollande et le plan de licenciements... le parti doit faire face à une nouvelle déconvenue.



Selon Le Canard Enchaîné, un document "strictement confidentiel" du 17 octobre dernier indique que "les responsables du Parti socialiste envisagent très sérieusement de ne pas présenter de candidat à la présidentielle de 2022. Non pas faute de candidat mais par manque de fonds". Sur ce document, il est noté : "Il est visible que, malgré la restructuration économique appliquée aux services du siège national du Parti socialiste, le financement de la campagne présidentielle de 2022 n'est pas assuré".

Le journal précise toutefois que "le tableau de prévisions budgétaires pour les cinq prochaines années envisage néanmoins une dépense de 12 millions d'euros pour la campagne présidentielle de 2022". Cette somme correspond au plafond autorisé pour un candidat éliminé au premier tour.



Le Canard Enchaîné ajoute que "95 candidats estampillés PS lors des dernières élections législatives ont été privés du remboursement forfaitaire de l'État faute d'avoir franchi le seuil de 5% des suffrages exprimés". Toujours selon ce document, "il n'était pas envisageable que ces candidats se retrouvent en situation personnelle endettement". C'est pourquoi le Parti socialiste a débloqué "un demi-million" d'euros de sa trésorerie pour les aider.