Pour Dominique Strauss-Kahn, "le PS n'a pas d'avenir et c'est une bonne chose"

publié le 04/11/2017 à 23:41

Dominique Strauss-Kahn s'est rendu ce samedi 4 novembre à la World Policy Conference de Marrakech. L'événement réunit chaque année des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise ou des intellectuels, venus de partout dans le monde. À cette occasion, l'ancien directeur du FMI en a profité pour répondre aux questions d'un journaliste anglo-saxon, rapporte le JDD. Et concernant le Parti socialiste, son constat est sans appel.



"Le PS n'a pas d'avenir et c'est une bonne chose. Le temps est venu de renouveler le centre-gauche français", a-t-il affirmé en préambule. Selon lui, l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en est révélatrice. "Ce parti, qui est le mien, je le dis avec un peu de tristesse, n'a pas su accompagner la mondialisation, n'a pas su se transformer quand le monde se transformait. Et donc il est temps qu'il disparaisse et qu'une autre force, peut-être avec une partie des mêmes membres apparaisse", a-t-il poursuivi.

Concernant Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'Économie a été plutôt bienveillant, saluant sa volonté de faire "travailler ensemble" des forces politiques de gauche et de droite. Et pour lui de conclure : " Je crois que c'est la période des grandes transformations et si Emmanuel Macron saisit bien sa chance, il peut faire en cinq ans beaucoup de changements en France, qui n'ont pas existé pendant les 30 précédentes années."