publié le 18/05/2017 à 13:58

Il n'était pas question de prendre le moindre risque pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Pas question de revivre des affaires Cahuzac ou Thévenoud. Outre les vérifications de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui s'est penchée sur les patrimoines des futurs membres du gouvernement et de possibles conflits, les futurs ministres ont dû se livrer à un grand oral devant un magistrat de la Cour des comptes. À priori tous ont eu le droit à cette faveur.



Ces entretiens en tête à tête ont eu lieu entre lundi 15 et mardi 16 mai, avant leur nomination. Ils ont été passés au scanner concernant de possibles conflits d’intérêts avec des emplois passés mais aussi d’éventuelles embauches de proches, de membres de leur famille. Des questions très concrètes pour éviter toutes mauvaises surprises.