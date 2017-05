Gouvernement Macron : "Il était temps de tourner la page", explique Castaner

publié le 18/05/2017 à 08:27

À peine nommé et déjà au travail. C'est le grand jour pour le premier gouvernement d'Emmanuel Macron, dévoilé mercredi 17 mai par le secrétaire général de l'Élysée. Composé de 11 hommes et de 11 femmes et emmené par Édouard Philippe, nommé au poste de Premier ministre, le gouvernement se réunira en Conseil des ministres à 11 heures.



Christophe Castaner, l'un des premiers socialistes à avoir rejoint Emmanuel Macron pendant sa campagne a été récompensé de son soutien. Il a été nomme secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, mais il officiera également en tant que porte-parole du gouvernement. Il salue le "vrai renouvellement" opéré par Emmanuel Macron et Édouard Philippe dans la composition du gouvernement. "Il était temps de tourner la page des vieux briscards", affirme-t-il sur RTL.

Des ministres venant pour moitié de la société civile, des personnalités politiques d'expérience venant de droite, de gauche, du centre, ce gouvernement composite pose question. Qui va tenir les troupes ? "C'est à la fois la responsabilité du Premier ministre d'animer l'équipe gouvernementale et à nous de respecter sa prééminence dans le fonctionnement collectif. Le président de la République donne le cap et le Premier ministre et les ministres exécutent", explique Christophe Castaner.