publié le 18/05/2017 à 09:24

Bruno le Maire a été nommé mercredi 17 mai ministre de l'Économie. Gérald Darmanin, lui, est ministre de l'Action et des Comptes publics. Qu'est-ce que ces nominations nous disent de la politique économique qui va être suivie ? La première chose notable, c'est qu'ils sont tous deux de droite. Une droite gaulliste et sociale pour Darmanin, le jeune maire de Tourcoing ; et une droite européenne et, jusqu'à il y a peu, libérale au contraire, pour l'ex-candidat aux primaires de la droite. Ce sont d'ailleurs les deux seuls étiquettés de droite qu'on a installés dans le temple de l'économie qu'est Bercy.



Il y a deux lectures différentes. La première, c'est que la droite serait traditionnellement plus attentive au sérieux budgétaire, au moins dans ses paroles si elle ne l'est pas toujours dans ses actes. Le Président aurait voulu donner un signal de rigueur, en les nommant. L'autre interprétation, plus politique, est qu'on a confié aux deux transfuges le sale boulot, augmenter la CSG et préparer les coupes budgétaires de 60 milliards, pour émousser les futures flèches de la droite, qui ne vont pas manquer de se concentrer sur le nouveau gouvernement. La droite se trouverait alors dans la délicate situation de critiquer des mesures prises par deux des siens.

Sont-ils l'un et l'autre en accord avec la ligne de la politique économique Macron ? Pour Darmanin, on ne voit pas de différences profondes. Pour Le Maire en revanche, c'est intriguant. Voila un homme qui a pris des positions très radicales il y a six mois seulement, lorsqu'il affrontait Fillon et Juppé durant les primaires. Il voulait, par exemple, supprimer un million d'emplois publics sur le quinquennat. Manifestement, il a changé d'avis, puisque Macron en prévoit six fois moins. Il voulait baisser la CSG, il va devoir l'augmenter - là encore, il a du refaire ses calculs.



Pourquoi alors a-t-il été choisi ? C'est d'abord une figure de la droite, donc une "prise" politique. Il a été ministre des Affaires européennes, ensuite. Il connaît et l'Allemagne et l'allemand. Des caractéristiques qui seront certainement utiles dans les négociations économiques avec Berlin. Des négociations qui porteront non seulement sur aujourd'hui, mais sur la réforme de la zone Euro et des traités. La nomination de Le Maire convient bien à l'européanisation croissante de notre politique économique.