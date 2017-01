Après avoir soutenu Alain Juppé à la primaire de la droite, l’essayiste a déclaré sa flamme pour le leader de "En Marche" dans les colonnes du "JDD".

Alain Min à un meeting d'Alain Juppé à Paris le 10 mai 2016.

par Geoffroy Lang publié le 22/01/2017 à 13:57

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Je vais voter Emmanuel Macron", déclare sans ambages Alain Minc dans Le Journal du Dimanche paru le 22 janvier. Après avoir conseillé Nicolas Sarkozy, puis soutenu Alain Juppé pendant la campagne de la primaire de la droite, l’essayiste et homme d’affaires a donc trouvé son candidat pour l’élection présidentielle 2017. Selon lui, l’ancien ministre de l’Économie est le "seul candidat européen", ou plus exactement le seul "partisan de la construction européenne avec des abandons de souveraineté".



S’il ne le fait pas du bout des lèvres, le soutien d’Alain Minc est un bien un choix par défaut. "Je regretterai toujours le résultat de la primaire. Si Juppé avait gagné, il n’y aurait pas eu de sujet Macron", précise-t-il dans le JDD. L’ancien visiteur de Nicolas Sarkozy semble notamment déçu du manque de concessions du vainqueur de la primaire de la droite : "J’espérai que Fillon se juppéise".



Il affirme cependant que son champion pour la présidentielle avait suscité son intérêt et sa sympathie depuis longtemps. “À l’origine, je pensais que je voterai Macron en 2022”, confie-t-il. Pour l’essayiste, le leader de "En Marche" doit désormais muscler son programme sur les thématiques régaliennes s’il veut remporter la mère de toutes les batailles électorales en mai prochain. Alain Minc suggère notamment son candidat de rallier les soutiens de Bernard Cazeneuve et de Jean-Yves Le Drian pour parvenir à ses fins.