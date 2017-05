Législatives 2017 : "Les Républicains à la dérive", analyse Alba Ventura

publié le 30/05/2017 à 08:07

Les Républicains plus que jamais dans l'impasse. Alors que les sondages donnent le parti d'Emmanuel Macron en tête pour les législatives, la droite a du mal à se faire entendre. Fracture idéologique, absence de leadership : la crise est plus grave qu'on ne pense. On n'en est qu'à la partie immergée de l'iceberg, même si les Républicains ne sont pas dans le même état de décomposition que le Parti socialiste. Mais voyez comment en 24 heures les Républicains se sont mis une balle dans chaque pied.



Nous avons eu d'un côté Bernard Accoyer, qui a déclaré que "tout était à revoir chez LR, qu'il fallait un puissant renouvellement". Bernard Accoyer qui annonce : "J'ai demandé à de jeunes intellectuels de réfléchir pour nous à ce que doit être demain un parti politique". C'est dire si les Républicains ne savent plus où ils habitent. De l'autre côté, il y a François Baroin, qui conduit la campagne des législatives et qui souhaite un "partage des responsabilités avec Emmanuel Macron, rien de conflictuel", parce qu'il ne veut pas être "la droite scrogneugneu".

Semelles de plomb

François Baroin ne veut pas être celui qui fera le coup de l'opposition frontale. Il avait pourtant commencé la campagne en posant un acte d'autorité : en menaçant d'exclure tous ceux qui se rallieraient à La République En Marche, en voulant imposer une cohabitation. Il finit par dire qu'il aimerait bien avoir la majorité à l'Assemblée, mais pour partager le travail avec Macron. Pas facile à suivre.

François Baroin fait ce qu'il peut. Mais il donne l'impression de faire cette campagne avec des semelles de plomb. Il donne le sentiment d'avoir raté quelque chose, lui qui s'étonne encore de ce nouveau président de 39 ans. Presque un gamin pour lui. François Baroin fait partie de ces gens qui n'ont pas envie de regarder les trains passer, mais qui n'ont pas non plus envie d'aller à toute force contre le mouvement. François Baroin est dans le rôle de celui qui voudrait bien, mais qui ne peut point.



Entre ceux qui pensent qu'il n'y a plus personne pour réfléchir dans ce parti et ceux qui ne savent pas bien où ils vont, tout indique que les républicains à la dérive.