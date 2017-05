publié le 29/05/2017 à 23:08

"Cette question, elle est tranchée depuis très longtemps. Et naturellement, tout sera mis en oeuvre au niveau national pour éviter ce genre de choses". Par "ce genre de choses", François Baroin entend une possible victoire du Front national lors des prochaines élections législatives. En marge d'un meeting tenu en Loire-Atlantique, le chef de file Les Républicains a prôné le "désistement" et "souhaite d'ailleurs que la réciproque soit vraie du côté de La République En Marche comme du Parti socialiste. Les désistements devront faire partie de l'entre-deux tours des législatives", a-t-il affirmé dans des déclarations diffusées par Le Figaro.



Cette déclaration fait suite à la demande du candidat LR dans les Hauts-de-Seine, Gilles Boyer. Ce proche d'Alain Juppé avait indiqué ce lundi 29 mai dans la matinée qu'il attendait de son parti une prise de position "sur une stratégie de désistement réciproque dans les circonscriptions où le Front national menace de l'emporter". François Baroin a donc tranché, expliquant que "la position du mouvement, elle est connue depuis toujours". "Les gaullistes sont les adversaires historiques du FN et de l'extrême-droite", a-t-il ajouté.

Pour autant, lors de l'entre-deux tours de la présidentielle et après l'élimination du candidat LR François Fillon, les discussions avaient été houleuses entre les partisans de l'appel explicite à voter pour Emmanuel Macron, comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou Christian Estrosi, et ceux qui appelaient à "faire barrage au Front national", sans évoquer le nom du candidat REM, à l'instar de Laurent Wauquiez ou Éric Ciotti. La position officielle du parti étant d'exclure l'abstention face à Marine Le Pen sans toutefois soutenir son adversaire.