publié le 18/06/2017 à 21:59

Après la déception du premier tour, le Front national pourra se consoler en constatant qu’il a finalement limité la casse au second tour des élections législatives dimanche 18 juin. La présidente du Front national a été élue haut la main dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. "Les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais m'ont élu à près de 58% et 66% sur la ville d'Hénin-Beaumont. Leur confiance est pour moi un très grand honneur", s'est-elle félicitée dans la soirée du 18 juin.



Le Front national a par ailleurs obtenu 5 autres députés dans le bassin minier, avec la victoire des frontistes José Evrard à Lens, Ludovic Pajot à Béthune-Bruay, Bruno Bilde à Liévin, et Sébastien Chenu (FN) à Denain. L’ancien mégrétiste Philippe Olivier, l’époux de Marie-Caroline, a en revanche été battu par un jeune maire Les Républicains à Calais. Louis Aliot, vice-président du FN, a été élu de justesse député dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales avec 50,56%, face à la candidate MoDem investie par REM, Christine Espert. Emmanuelle Ménard, la compagne du maire de Béziers Robert Ménard, a été élue dans l'Hérault.

Nous ne devons pas crier victoire parce que le Front national a pris un sacré coup dans la tête Gilbert Collard Partager la citation





Dans le Gard, Gilbert Collard a été réélu de justesse face à l’ancienne torera Marie Sara en remportant 50,16% des suffrages. "J’ai gagné parce que le peuple du Gard est un peuple fier et libre", a-t-il déclaré après l’annonce de sa victoire, avant d’ajouter : "Nous ne devons pas crier victoire parce que le Front national a pris un sacré coup dans la tête". "Il est scandaleux que notre parti ne puisse obtenir un groupe à l'Assemblée. Il est vital d'instaurer la proportionnelle", a dénoncé Marine Le Pen depuis Hénin-Beaumont.

Le numéro deux du FN, Florian Philippot a échoué à être élu de la 6e circonscription de Moselle, qui lui avait déjà échappé au second tour en 2012. C'est le candidat de la République En Marche, Christophe Arend, chirurgien-dentiste de 41 ans, qui a été élu dans cette circonscription frontalière avec 56,96% des voix. Damien Philippot, son frère, a également été battu par une candidate REM dans la 1re circonscription de l'Aisne. L’eurodéputée Sophie Montel s’est également inclinée dans la 4e circonscription du Doubs.