Assistants parlementaires : qui est Sophie Montel ?

publié le 30/05/2017 à 22:47

Pour ceux qui ne la connaissaient pas, Sophie Montel s’est certainement fait un nom, et des ennemis. Cette eurodéputée du Front national est à l’origine de l’enquête préliminaire du Parquet de Paris sur des soupçons d’emplois fictifs concernant 19 élus français au Parlement européen, comme l’a révélé Le Parisien ce mardi 30 mai. Il y a près de deux mois, la candidate frontiste aux législatives avait adressé un courrier au procureur de la République et à l’Office européen de lutte antifraude (Olaf) pour dénoncer des emploi fictifs concernant une trentaine d’assistants d’eurodéputés français.



La manœuvre de cette élue frontiste peut prêter à sourire, puisque cette dernière fait partie des 17 eurodéputés FN visés par une enquête sur de possibles détournements de fonds européens au profit du Front national. Le Parlement européen réclame ainsi Le Parlement européen réclame notamment 77.276 euros à Sophie Montel, sur un préjudice total estimé à 5 millions d'euros.

Une baronne FN de l'Est

Les couloirs du Parlement européen sont ainsi en train de devenir le théâtre d’un règlement de comptes pour les élus frontistes. Marine Le Pen elle-même a d’ailleurs soutenu la démarche de Sophie Montel, en avançant qu’il n’y avait de raisons que le Front national soit soumis à un traitement judiciaire exceptionnel.

Plutôt discrète jusqu’à présent, Sophie Montel est pourtant un cadre historique du Front national. "Fille de deux parents FN", revendique-t-elle, elle débute sa carrière dès 1995, en tant qu’élue municipale à Besançon, avant d’être élue régionale en Franche-Comté à partir de 1998. La native de Montbéliard s’est notamment distinguée en 2015, lors de l’élection législative partielle du Doubs, pour remplacer Pierre Moscovici (PS), devenu commissaire européen.

Une fidèle de Jean-Marie Le Pen

Sophie Montel conduit alors la liste Front national en tête après du premier tour dans la 4e circonscription du Doubs avec 32,6% des suffrages, devant le socialiste Frédéric Barbier (28,5%). Au second tour, le candidat socialiste a devancé la candidate FN d’une courte tête, avec 51,43% des voix contre 48,57%. Lors des élections régionales de décembre 2015, elle réitère sa performance en faisant la course en tête au premier tour (32,1%), avant d’échouer au second lors d’une triangulaire.



Cette diplômée d'Histoire médiévale est également une des dernières fidèles de Jean-Marie Le Pen. Sophie Montel avait refusé de se prononcer sur l'éviction de Jean-Marie Le Pen du parti d'extrême droite. En 1996, elle avait par exemple repris les propos du cofondateur du FN sur l’inégalité de race, rappelle Libération : "L'observation que les enfants d'origine vietnamienne s'adaptent généralement mieux aux études et au travail que ceux de l'immigration africaine est le fait de tous les enseignants, même de gauche."