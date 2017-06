publié le 18/06/2017 à 18:50

Une semaine après un premier tour des législatives marqué par une vague La République En Marche, une débâcle historique du Parti socialiste, un net revers pour la droite et le Front national et une abstention record, les Français étaient appelés aux urnes pour le second acte. Les bureaux de vote, ouverts depuis 8 heures en métropole, ont fermé à 18 heures dans la plupart des communes, sauf dans les grandes villes où les Français peuvent effectuer leur devoir citoyen jusqu'à 20 heures.



À l'occasion de ce second tour, RTL bouscule de nouveau ses programmes et propose une édition spéciale entre 19 heures et 22 heures. Autour de Marc-Olivier Fogiel, les éditorialistes politiques et les signatures maison Alba Ventura, Élizabeth Martichoux, Alain Duhamel, Olivier Mazerolle et Nicolas Domenach analysent l'ensemble des résultats, avec les premières estimations de l'Institut Kantar-Sofres-onepoint.



L'ensemble de la rédaction de RTL est également mobilisée dans les QG des partis, dans les circonscriptions les plus indécises afin de faire vivre, minute par minute, l'évolution du vote avant et après le dépouillement. De nombreux candidats ou soutiens des candidats réagissent en direct au micro de RTL et livrent leurs points de vue.

Plus encore que le premier, le second tour du scrutin est marqué par une forte abstention qui devrait atteindre à 20 heures le niveau record de 57% selon une estimation de Kantar Sofres - OnePoint. À 17 heures, le taux de participation atteignait 35,33% selon le ministère de l'Intérieur, en recul de cinq points par rapport au premier tour à la même heure (40,75%) et en recul considérable - de 11 points - par rapport au second tour des législatives de 2012 à la même heure (46,42%). À midi, la participation à ce second tour des législatives 2017 avait atteint 17,75%, soit une baisse de près de quatre points par rapport à 2012.