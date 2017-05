publié le 07/05/2017 à 18:40

Entre 26 et 27% d'électeurs ne se seraient pas rendus aux urnes, lors du second tour de l'élection présidentielle, opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, ce dimanche 7 mai. Ce chiffre est plus élevé qu'au premier tour, selon des estimations des instituts de sondage. Il s'agirait de la deuxième plus forte abstention de l'histoire de la Vème République.



Au premier tour, le 23 avril, l'abstention était de 22,23% et elle avait atteint 19,65% au second tour de 2012. Dimanche, elle est évaluée à 26% sur la journée par Kantar-Sofres-OnePoint pour RTL, et 27% selon Harris Interactive.

Le taux de participation à 17H00 s'élevait à 65,3%, en baisse de près de quatre points par rapport au premier tour (69,42%), selon le ministère de l'Intérieur. Ce taux est le plus faible à 17H00 depuis 1969, selon les statistiques officielles.