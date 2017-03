publié le 21/03/2017 à 19:21

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux a annoncé ce mardi 21 mars, sa démission suite aux accusations dont il fait l'objet. L'émission Quotidien sur TMC a révélé lundi 20 mars que ses enfants n'étaient que lycéennes puis étudiantes quand il a commencé à les employer comme assistantes parlementaires. Pour Alain Duhamel, Bruno Le Roux a eu raison de démissionner : "il n'a pas perdu de temps, il l'a fait avec promptitude et dignité mais en réalité, il n'avait pas le choix".





L'éditorialiste explique en effet que si Bruno Le Roux n'avait vraiment pas le choix de démissionner c'est parce qu' "à partir du moment où le parquet national financier s'était saisi de l'affaire, il va y avoir des enquêtes menées par des policiers" et Alain Duhamel ajoute "on imagine mal des policiers mener une enquête contre des ministres de l'Intérieur". "Il fallait bien sûr qu'il s'en aille tout de suite, d'autant plus qu' il avait été extrêmement sévère lui-même à propos de François Fillon", explique l'éditorialiste.