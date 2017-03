publié le 21/03/2017 à 18:18

Au lendemain des révélations sur l'emploi de ses filles comme collaboratrices parlementaires, Bruno Le Roux a souhaité "préserver l'action gouvernementale", en adressant sa démission au président de la République. "Je vois et j'entends le débat et les mises en cause que suscitent ces contrats (...) ponctuels et officiels", a ajouté l'ancien ministre de l'Intérieur, qui affirme cependant qu'ils étaient "conformes aux règles juridiques de l'Assemblée nationale", et qu'ils "correspondaient tous bien sûr à des travaux effectivement réalisés".



C'est le secrétaire d'État au Commerce extérieur, Matthias Fekl qui le remplacera. "Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a mis fin aux fonctions de M. Bruno Le Roux et il a nommé M. Matthias Fekl, ministre de l'Intérieur", a annoncé l'entourage de François Hollande à l'AFP. Matthias Fekl occupait depuis septembre 2014 le poste de Secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger, auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international.