Des propos qui ont une certaines résonance... Ce mardi 21 mars, alors que la justice a ouvert une enquête préliminaire sur l'emploi des filles de Bruno Le Roux à l'Assemblée nationale, Damien Abad, le porte-parole de François Fillon a expliqué qu'il serait "logique" et "cohérent" que le ministre de l'Intérieur démissionne de ses fonctions ajoutant, "nous, on a une position constante : les affaires ne doivent pas polluer la campagne présidentielle".



Interrogé sur Europe1 ce mardi 21 mars, Damien Abad a donc déclaré : "on voit bien aujourd'hui que le parti socialiste est pris en tenailles sur ces questions là. En plus, non seulement c'est embaucher ses enfants mais en plus ils sont mineurs". Des propos étonnants de la part de Damien Abad alors même que François Fillon est toujours mis en examen pour "détournements de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclarative à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique".

D'autant plus qu'il s'agit de quatre chefs d'accusation qui concernent les emplois présumés fictifs de son épouse et de deux de ses enfants. Des révélations qui n'ont toutefois pas poussé le candidat Les Républicains à démissionner malgré les pressions au sein même de son propre camp.



L'émission le Quotidien a révélé lundi 20 mars que les filles de Bruno Le Roux auraient signé 24 CDD entre 2009 et 2016, durant la période où ce dernier était encore député. Le montant cumulé des contrats s’élèverait à 55.000 euros.