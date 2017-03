Bruno Le Roux démissionne du gouvernement

publié le 21/03/2017 à 18:10

Moins de 24 heures après les révélations de Quotidien, Bruno Le Roux a annoncé sa démission du poste de ministre de l'Intérieur, ce mardi 21 mars. À l'époque où il était député de 1997 à 2017, il aurait employé ses deux filles adolescentes comme collaboratrices parlementaires, selon l'émission de TMC. Les filles du député sont aujourd'hui âgées de 23 et 20 ans. Elles auraient cumulé 14 et 10 CDD chacune sur les périodes des vacances scolaires, entre 2009 et 2016. Les contrats atteindraient la somme d'environ 55.000 euros.



Les événements se sont accélérés très rapidement. Quelques instants après l'annonce, Bernard Cazeneuve avait annoncé une rencontre avec le ministre. Une source gouvernementale expliquait alors que Bruno Le Roux ne pouvait "pas rester au gouvernement dans ce contexte". Ce mardi à 14h30, François Hollande a reçu Bruno Le Roux, en présence de Bernard Cazeneuve. Le parquet national financier a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les emplois de ses filles.

Je ne veux, à aucun prix, que cet amalgame puisse porter atteinte au gouvernement Bruno Le Roux Partager la citation





Un peu plus de trois heures plus tard, Bruno Le Roux a expliqué "voir" et "entendre le débat" ainsi que les "mises en cause que suscitent ces contrats". Il les qualifie de "ponctuels", "officiels" et rappelle qu'ils étaient "confirmes aux règles juridique de l'Assemblée nationale". Il ajoute : "J'affirme mon honnêteté dans les rapports humains comme dans tous mes actes politiques (...) Même si cela ne concerne en aucun cas la mission que j'ai au ministère de l'Intérieur, je ne veux, à aucun prix, que cet amalgame puisse porter atteinte au gouvernement (...) C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission". Dans la foulée de sa démission, l'Élysée a annoncé que Matthias Fekl est nommé ministre de l'Intérieur, à la place de Bruno Le Roux.