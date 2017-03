L'affaire Bruno Le Roux est "très floue", estime le président d'Anticor

et Christelle Rebière

publié le 21/03/2017 à 13:41

Lundi 20 mars, l'émission Quotidien a révélé les emplois à l'Assemblée nationale dont auraient bénéficié les filles de Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur. 24 CDD entre 2009 et 2016, alors qu’il était député, pour un montant total de 55.000 euros. L’aînée n’avait que 15 ans pour son premier contrat. Lors d’un autre de ses CDD elle était en stage en Belgique en même temps. Sa sœur aurait également travaillé en préparant un concours de grande école.



Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticor qui lutte contre la corruption, revient sur ces révélations au micro de RTL : "Comme lorsque l'on a appris l’affaire Fillon, il y a des forts soupçons d’emploi fictif puisque outre le fait que les filles étaient mineures (...) on parle d’un travail qu’elles auraient fait à distance, donc tout cela est très flou", expose-t-il. "Et si ce n’est pas un emploi fictif c’est un emploi de complaisance, parce qu’il y a quand même peu de chance qu'on puisse se faire recruter à l’Assemblée nationale tout en continuant à aller à l’école par ailleurs."

Aujourd'hui, 98 députés sur 577 emploient leurs proches. Une pratique à interdire pour Jean-Christophe Picard : "Cela génère des tas d’abus, on ne peut pas contrôler la réalité du travail, on ne peut pas contrôler le salaire, on ne contrôle pas le niveau de recrutement…" Il est partisan de vérifier chez tous les parlementaires qui emploient des proches qu'il ne s'agit pas d'emploi fictif : "C’est l’argent public, c’est un peu étonnant que le contrôle ne soit pas fait en permanence."

Bruno Le Roux peut-il rester au gouvernement ? Pour Jean-Christophe Picard, c'est "un peu compliqué" : "S’il y a une enquête ouverte, la police sera sous sa responsabilité", assure-t-il. "Il serait quand même bienvenu qu’il démissionne", estime-t-il.