"Le Pen voudra prendre l'ascendant, Macron voudra prendre de la hauteur"

publié le 03/05/2017 à 08:08

L'heure de la dernière confrontation va bientôt sonner. C'est ce mercredi 3 mai à 21 heures qu'a lieu le grand débat d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Cela ne sera pas décisif pour ceux qui ont décidé de voter Emmanuel Macron. Cela ne sera pas décisif non plus pour ceux qui ont décidé de voter Marine Le Pen. Ceux-là ne changeront pas d'avis. Mais il y a toute une masse de Français qui ne savent s'ils vont aller voter, ou bien qui ne savent pas pour qui. Ou qui disent qu'ils vont voter blanc, mais qui pourraient finalement voter pour un des deux candidats. Ce débat peut soit les décider, soit les confirmer dans leur non-choix. Cela va être tout l'enjeu pour les deux candidats : convaincre les indécis et les abstentionnistes.



Le débat de l'entre-deux tours, on en connait de très célèbres. C'est tout à la fois de la dramaturgie, de la domination, de la sincérité et du rapport de forces. Le comportement et la psychologie jouent beaucoup, évidemment. On est dans un combat. On ne sait pas si sera un combat de catch ou un combat de judo, mais ça promet d'être âpre. On en a eu un avant-goût par meetings interposés.

Marine Le Pen, on le sait, est tout sauf calme et apaisée. Elle va vouloir bousculer Emmanuel Macron, elle va vouloir le pousser dans ses retranchements, pour mettre le doute chez les abstentionnistes. On sait que le registre de Marine le Pen, c'est d'être plutôt cash. Mais être cash et agressive, ce n'est pas la même chose.



Emmanuel Macron, lui, va devoir faire front (sans mauvais jeu de mot). Il va devoir être ferme, mais pas arrogant, pas supérieur, et puis surtout ne pas perdre ses nerfs. Car on a vu qu'il avait tendance à s'agacer, dès qu'il est face à l'injustice ou à des attaques déplacées. Elle va chercher à prendre l'ascendant sur lui, lui va chercher à prendre de la hauteur et de l'étoffe.