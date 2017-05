publié le 01/05/2017 à 19:35

En annonçant brusquement que la sortie de l'euro n'était plus la première des priorités, Marine Le Pen a surpris tout le monde. Un revirement qu'Alain Duhamel apparente à de "l'électoralisme" et de "l'opportunisme" : "La sortie de l'euro a été durant toute sa campagne le drapeau de Marine le Pen, le cœur de son projet. Or aujourd'hui, brusquement, on commence à expliquer que peut-être ça ne se fera pas tout de suite." Sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen, a évoqué un délai possible de deux ans, ainsi que des négociations. "En réalité on ne peut pas du tout négocier parce que les autres pays membres de l'euro ne veulent pas en entendre parler", rejette le journaliste politique.



La position de la candidate de Front national sur l'euro fait l'objet d'un changement manifeste qui, pour Alain Duhamel, s'explique comme suit : "Marine Le Pen voit bien, s'aperçoit, vérifie qu'il y a plus de 70 % des Français qui ne veulent pas sortir de l'euro parce qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques inutiles. Seulement, le problème (…) c'est que c'est véritablement la colonne vertébrale de son projet. (…) Dans ces conditions, on se dit que puisqu'elle change au dernier moment sur ce qui est le cœur de son projet, c'est probablement que ce projet est moins un programme gouvernemental qu'un programme électoraliste."

Un changement lié à son ralliement à Nicolas Dupont-Aignan ?

Pour Alain Duhamel, il fallait que ce changement soit habillé : et l'habillage, c'est Nicolas Dupont-Aignan : "Elle jumelle l'arrivée de Nicolas Dupont-Aignan, qui avait pris lui-même quelques distances récentes avec la sortie de l'euro, et sa prise de position nouvelle à elle sur l'euro. Pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est un très bon point d'arrivée", estime Alain Duhamel.