et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/02/2017 à 08:42

Alors que François Fillon et son épouse Penelope sont embourbés depuis plusieurs semaines dans un scandale d'emploi fictif présumé, le Journal du Dimanche révèle ce 12 février que la décision du Parquet national financier (PNF) "devrait intervenir cette semaine". L'hebdomadaire évoque des sources selon qui le PNF "opterait pour des poursuites contre les époux Fillon".



Le journal affirme que des proches de François Fillon, y compris ses avocats, ne semblent plus croire à un classement sans suite, pourtant réclamé jeudi 9 février par Maître Anthonin Lévy et Maître Pierre Cornut-Gentille, qui avaient évoqué une "enquête illégale", estimant que le PNF n'était "pas compétent" pour se saisir du dossier.

D'après le JDD, deux scénarios seraient envisagés quant au traitement à donner à l'affaire : "l’ouverture d’une information judiciaire, confiée à un ou des juges d’instruction" ou "une citation directe devant le tribunal correctionnel."

À écouter également dans ce journal

- Après l'arrestation de quatre personnes, vendredi 10 février, dans l'enquête sur un attentat déjoué à Montpellier, trois des interpellés ont été transférés samedi soir dans les locaux de la Sous-direction antiterroriste (Sdat) à Levallois-Perret après que leurs gardes à vue ont été prolongées. Le quatrième suspect a lui été relâché.





- François Fillon a été chahuté par des manifestants à la Réunion, samedi 11 février, où il est en déplacement pour trois jours.



- Ce dimanche 12 février, la Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique depuis la base aérienne de Banghyon, dans l'ouest du pays. L'engin est tombé en mer après 500 km parcourus, selon l'AFP.



- Dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, sept jeunes Toulousains ont entamé samedi une simulation de vie pour mener diverses expériences dans un environnement proche de celui de la planète Mars.



- Samedi soir, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, Monaco a étrillé Metz (5-0) et reprend trois points d'avance sur le PSG en tête de la Ligue 1. Montpellier a battu Nancy (3-0), Toulouse a dominé Bastia (4-1) et Lille s'est incliné chez lui contre Angers (1-2).