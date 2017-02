Affaire Fillon : les avocats de François Fillon demandent au parquet financier de se dessaisir de l'enquête

La défense affirme que le candidat à la présidentielle ne peut être poursuivi pour détournement de fonds publics.

Crédit : STR / AFP Antonin Lévy, le 26 janvier 2017

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Antonin Levy et Pierre Cornut-Gentille, respectivement avocats de François et Penelope Fillon, ont annoncé lors d'une conférence de presse avoir officiellement demandé au parquet national financier de se dessaisir de l'enquête préliminaire portant sur des soupçons d'emplois fictifs. S'ils dénoncent "trois violations" dans le cadre de la procédure, leur principal argument porte sur un vide juridique et donc une incompétence du parquet national financier.



"Le parquet national financier s'est auto-saisi (...) sur le fondement d'un délit : le détournement de fonds publics qui ne peut être reproché à un parlementaire de la République. Cette infraction s'applique principalement aux personnes de l'autorité publique et aux personnes chargées d'une mission de service public. Le parlementaire n'est ni l'un ni l'autre. En d'autres termes, et juridiquement, l'infraction ne peut être reprochée à François Fillon", a déclaré Antonin Levy, jeudi 9 février, en expliquant s'appuyer sur une lecture factuelle du code pénal.