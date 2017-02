Avant, François Fillon se montrait dans "Paris Match", caressant des veaux dans la Sarthe, puis la tête de ses enfants afin de s'essuyer les doigts. Mais désormais, lui comme Raffarin, font dans l'anti-presse. Du "Courrier de l'Ouest" à "Okapi" en passant par "Le Monde", les journalistes ne forment pour eux qu'une agrégation de gens qu'il faut huer.

Tanguy Pastureau

par Tanguy Pastureau publié le 11/02/2017 à 08:50

Le clan Fillon est très remonté contre la presse. Pourtant, Fillon, avant, c’était ce chti père de la Sarthe qu’on voyait dans Paris Match caresser un cheval et servir un thé à sa femme, parfois l’inverse, mais alors dans Hot Vidéo. On voyait Fillon comme un gonze un peu rustre, un ours qui n’aurait gardé sa fourrure qu’au-dessus des yeux et se serait fait retirer le reste à la bande dépilatoire au miel. On se disait "Ce mec, c’est l’anti-Sarko, l’argent, il s’en tartine la rillette du Mans, avec juste un quignon de pain et un verre de pif en culotte de velours dans une cave du 7.2, il est content".

Puis le Canard Enchainé nous a montré un Fillon différent, loin de notre Francoué qui sent le crottin de poney et la gnole de papi. Un Fillon qui brasse du brozouf et signe en CDD n’importe quel gusse, du moment qu’il figure sur son arbre généalogique, depuis le Penelopegate, tous les orphelins non choisis par Madonna font une demande d’adoption par Fillon, au Malawi les gosses, qui naissent crient "Fillon !".



Du coup, dans l’inconscient collectif, Fillon est passé de l’incarnation du paysan bourru à celle du premier émir du Qatar qui ne serait pas arabe. C’est comme si Bernard Arnault déboulait dans L’Amour est dans le Pré et disait "Salut les bouseux, votre cabane à porcs, je vais en faire un spa 5 étoiles, ici dans un an c’est un vivier à poufs russes".



Bref, Fillon est furieux, parce qu’il sait qu’en France on déteste les riches, on reproche à Macron d’avoir été banquier il y a 10 ans (donc à l’âge de 7 ans ½), et à Hamon d’avoir sa compagne qui bosse pour LVMH, donc à moins d’être un SDF qui sort avec une caissière de chez Bio C Bon sapée en fute de lin comme Zaz, impossible de gagner. François Fillon a retiré de cet épisode une aversion pour les médias...