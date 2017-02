"À mon âge je n'ai plus la mémoire des gens que je ne vois pas", a affirmé l'ancien président de l'Assemblée nationale dans l'émission "Salut les terriens", le 11 février.

Depuis qu'il a quitté son poste de président du Conseil constitutionnel en mars 2016, Jean-Louis Debré sort de sa réserve et ne mâche pas ses mots lorsqu'il a un message à faire passer, usant parfois d'humour. Invité de Salut les terriens, le 11 févier, l'homme politique a été fidèle à lui-même. Interrogé par Thierry Ardisson pour savoir si celui qui a été président de l'Assemblée nationale entre 2002 et 2007, a souvent vu Penelope Fillon il a répondu dans un sourire : "À mon âge je n'ai plus la mémoire des gens que je ne vois pas". L'ancien ministre ne s'est pas arrêté là affirmant : "Je ne connais pas les 577 collaborateurs des députés, surtout ceux qui ne viennent pas".



Thierry Ardisson a ensuite estimé que sans Mediapart et le Canard enchaîné (qui ont révélé plusieurs volets dans l'affaire Fillon, ndlr), "on aurait l'impression du République exemplaire". Une réflexion qui a fait réagir Jean-Louis Debré. "La République s'est construite parce qu'il y avait des journaux satiriques l'Assiette au beurre, Le Charivari, qui ont été des aiguillons qui ont empêché un certain nombre de déraillements", a-t-il estimé.



L'ancien soutien d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre a également salué le travail du Canard enchaîné. "Aujourd'hui, le Canard enchaîné a joué un rôle important pour éviter que lorsqu'on est au pouvoir, on abuse du pouvoir".