publié le 11/02/2017 à 19:40

Monaco a toutes les chances de conserver son fauteuil de leader en recevant samedi soir une équipe de Metz (12e, 27 points) qu'elle avait atomisée 7-0 en Lorraine lors de la phase aller. L'ASM (1er, 55 points), redoutable à domicile depuis le début de la saison (17 victoires, 2 nuls et 1 défaite en 20 matches à Louis-II toutes compétitions confondues), abordera ensuite une séquence périlleuse de quatre déplacements de suite (Bastia en L1, Manchester City en C1, Guingamp en L1 et Marseille en Coupe de France).



Le temps va commencer à compter pour Bastia, Dijon et Caen. Les Corses sont avant-derniers avec 23 points et se déplacent au Stadium de Toulouse pour terminer de six matches sans victoire. Les Bourguignons (17e, 24 points) et Normands (16e, 25 points) s'affrontent pour le match du bas de tableau du weekend.

Ce sont les premiers qui ont le plus à perdre puisqu'ils sont à deux unités de la zone de relégation et qu'ils jouent à domicile. En cas de mauvaise prestation, Caen pourra espérer se rattraper avec le match en moins qu'il doit jouer face à Nancy. Dans les deux autres rencontres de ce samedi soir, Lille (13e, 26 points) reçoit Angers (18e, 24 points) et Nancy (11e, 27 points) reçoit Montpellier (14e, 26 points).

L1-25e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 10 février :

Bordeaux - Paris : 0-3



Samedi 11 février :

Guinguamp - Lyon : -

20h00 : Dijon-Caen

Toulouse - Bastia

Lille - Angers

Nancy - Montpellier

Monaco - Metz



Dimanche 12 février :

15h00 : Rennes - Nice

17h00 : Saint-Étienne - Lorient

21h00 : Nantes - Marseille