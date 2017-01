REPLAY - Les deux candidats du deuxième tour de la primaire de la gauche ont affiché leurs désaccords au cours du dernier débat.

Le débat de l'entre-deux tours de la primaire de la gauche entre Benoît Hamon et Manuel Valls a été particulièrement animé mercredi soir. Les deux candidats ont affiché leurs nombreux points de désaccords et proposé quelques échanges tendus. Comme lorsque l'ancien Premier ministre a reproché à Benoît Hamon de ne pas avoir respecté les règles en quittant le gouvernement en 2014. "Respecter les règles, c'est respecter les programmes sur lesquels on a été élu", lui a rétorqué le député des Yvelines.



Les deux candidats ont aussi réagi à la polémique qui entoure François Fillon et les salaires d'assistante parlementaire perçus par sa femme Pénélope. "Vous imaginez le général de Gaulle employer tante Yvonne à l'Élysée ?", s'est interrogé Manuel Valls. Selon un sondage de l'Institut Elabe publié juste après le débat, c'est Benoît Hamon qui se serait montré le plus convaincant. Le deuxième tour de la primaire est programmé dimanche prochain.

- Le parquet national financier a ouvert une enquête sur les soupçons d'emploi fictif, pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux" après les révélations du Canard Enchaîné sur les salaires d'assistante parlementaire perçus par Pénélope Fillon.



- Un bug informatique chez EDF a touché un million de clients, dont la facture a été prélevée à deux reprises. L'entreprise, qui a confirmé cette erreur, assure que tous les clients ont été identifiés, contactés et remboursés.



- Quelques jours après son investiture, Donald Trump a signé mercredi un décret qui donne le coup d'envoi de la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis. Sur la chaîne ABC, le président américain a estimé que "le monde est un foutoir complet".



- L'équipe de France de handball joue sa demi-finale du Mondial 2017 ce jeudi contre la Slovénie à Bercy. "Rien n'est écrit, tout reste à faire", a lancé, prudent, l'entraîneur Guillaume Gille, alors que les Bleus sont favoris de cette rencontre.



- L'OM a enregistré mercredi l'arrivée de Patrice Évra, qui quitte donc la Juventus Turin. Le latéral gauche français, âgé de 35 ans, jouera le rôle de taulier au sein d'un effectif en manque d'expérience. Une bonne nouvelle pour le coach Rudi Garcia.