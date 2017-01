Sur les 28 millions de clients, près d'un million de personnes sont concernés. Ce problème devrait cependant rentrer dans l'ordre d'ici la fin de la semaine.

> EDF : près d'un millions de clients prélevés deux fois en janvier Crédit Image : PHILIPPE HUGUEN / AFP Crédit Média : Anaïs Bouissou

La facture a été extrêmement salée pour des milliers de clients. Les ordinateurs d'EDF se sont emballés et ont compté les factures en double. Sur les 28 millions clients d'EDF, environ un million ont payé deux fois leur mensualité. En effet, le bug a été remarqué sur les clients ayant une formule de prélèvement mensuel.



L'entreprise, qui a confirmé cette erreur, assure que tous les clients ont été identifiés, contactés et remboursés alors que les conseillers restent à la disposition des personnes concernées. Tous les doubles prélèvements seraient supprimés ou en cours de suppression et tout devrait être rentré dans l'ordre d'ici la fin de semaine.



Dans la réalité, les choses peuvent être différentes et la vigilance est de mise. Les clients sont invités à regarder attentivement leur compte bancaire. Tous les clients débités deux fois, et qui n'ont toujours pas été contactés par EDF, doivent se manifester et appeler le service client le plus rapidement possible pour se faire rembourser.