Le journal de 7h30 : le ras-le-bol des CRS

publié le 03/05/2017 à 08:26

L'image d'un CRS en flammes après avoir reçu un cocktail Molotov lundi 1er mai à Paris a choqué. Alors que six d'entre eux ont été blessés, plus ou moins gravement, en marge des différents rassemblements ayant eu lieu dans la capitale ce jour-là, les CRS tiennent une nouvelle fois à tirer la sonnette d'alarme au sujet des attaques répétées dont font l'objet les forces de l'ordre.



Stéphane, brûlé à une jambe lundi, appartient à la compagnie de CRS d'Orléans (Loiret) et s'est confié au micro de RTL. "On n'a pas arrêté de recevoir des cocktails Molotov sur le coin de la tronche", explique-t-il, "en face de nous, on a eu des groupes où on voit que les mecs sont capuchés, avec des masques au niveau des yeux, des masques à gaz. On en a interpellé certains qui avaient des marteaux ou des haches".

"Leur jeu, c'est de se faire du flic (...) Quand notre collègue qui a reçu le premier cocktail Molotov a été évacué, ils ont applaudi (...) Cela va être quoi le prochain truc ? Ils vont nous tirer dessus ? Si rien n'est fait d'ici là, il va y avoir un drame à un moment ou à un autre, il va y avoir des morts, ça c'est sûr", poursuit-il.

À écouter également dans ce journal

- Présidentielle : l'heure du débat attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est arrivée. Les candidats du second tour du 7 mai se retrouveront face à face pour une soirée entre deux novices qui tenteront de convaincre les indécis.



- France insoumise : appelés à se prononcer sur leur choix pour le second tour de la présidentielle lors d'une consultation en ligne, les militants du mouvement de Jean-Luc Mélenchon ont voté à 36% pour le vote blanc et à 29% pour l'abstention.



- Donald Trump et Vladimir Poutine ont discuté au téléphone et sont favorables à une rencontre en marge du prochain G20, en juillet prochain, pour évoquer notamment la situation en Syrie.



- Venezuela : l'opposition appelle à de nouvelles manifestations pour protester contre le projet de nouvelle Constitution du président Nicolás Maduro. 29 personnes ont trouvé la mort depuis le début du mois d'avril lors d'affrontements avec les forces de l'ordre ou pendant des tentatives de pillage.



- Football : l'AS Monaco accueille mercredi soir (20h45) la Juventus Turin en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Mardi, le Real Madrid a dominé son voisin de l'Atlético (3-0) grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo. En Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais se déplace à Amsterdam (18h45) pour y affronter l'Ajax.