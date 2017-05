publié le 02/05/2017 à 08:19

Dans la rue, le 1er mai syndical a moins mobilisé qu’en 2002 : 142.000 manifestants dans toute la France, le double selon la CGT. À Paris, le défilé a dégénéré : des casseurs s’étaient glissés parmi les manifestants. Dès le début de la manifestation il sont remontés en tête de cortège devant les gros bras de la CGT, masques ou écharpes sur le visage, capuches relevées et slogans anarchistes, antifascistes ou anticapitalistes en étendard, avec un objectif assumé : "On est arrivé à un point où le réformisme ça suffit plus en fait, explique un jeune homme lycéen à Paris. Les paroles ne suffisent plus et on est obligé d’être violent." Très vite, avec son groupe, ils ont sorti d’énormes pétards de leurs sacs et ont visé les policiers.



Au cœur de la tête de manifestation se trouvaient des casseurs encore plus durs équipés de cocktails Molotov. Sur le trajet ils ont récupéré des pierres et des bars de fer pour bombarder les CRS. Ils n’ont été qu’une centaine, mais autour d’eux beaucoup ont apporté un soutien implicite: "J’envoie pas des pierres mais je comprends aussi ceux qui le font parce que c’est les policiers qui attaquent en premier", assure un manifestant, avant d'ajouter : "C’est parfaitement inadmissible".

Et peu importe le risque de brouiller le message : "Ça dessert un petit peu notre cause, admet l'un d'entre eux. Ceux qui se rallient pas à notre cause risquent de voter FN." Une éventualité assumée ? "Bah ouais." À l’arrivée, masques et cagoules disparaissent. Les casseurs se fondent dans la foule. Au total, six policiers ont été blessés, dont un qui a été gravement brûlé. Cinq personnes ont été interpellées.

- Marine Le Pen était à Villepinte le 1er mai, et son discours a donné à certains comme une impression de déjà-vu : la candidate du Front national a plagié un discours de François Fillon qui datait du 15 avril.



- Emmanuel Macron recueille 59 % des intentions de vote contre 41 % pour Marine Le Pen dans la dernière enquête Kantar-Sofres-One-Point pour Le Figaro et LCI. Le candidat d’"En Marche !" est favori mais l’écart se resserre depuis la précédente enquête. Comment l’expliquer ?



- Décision historique du Hamas, qui accepte pour la première fois l’idée d’un État palestinien dans les frontières de 1967. Le mouvement islamiste tente ainsi de revenir dans le jeu des négociations internationales, lui qui est considéré comme terroriste par l’Union européenne, Israël et les États-Unis.



- Donald Trump se dit prêt à rencontrer Kim Jong-Un "si les conditions sont réunies". Par ailleurs l’administration Trump a décidé d’annuler le programme de Michelle Obama pour manger sain dans les cantines scolaires américaines.