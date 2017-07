publié le 10/07/2017 à 08:09

À quatre jours du défilé du 14 juillet, les répétitions vont bon train sur les Champs-Élysées à Paris, où les unités sont réunies pour peaufiner les derniers détails. Des soldats américains vont également défiler vendredi prochain, sous les yeux de Donald Trump, invité par Emmanuel Macron. Pour la venue du président américain, un important dispositif de sécurité se met en place, les échanges sont nombreux entre les services français et américains pour assurer la protection des deux chefs d'État et de leur délégation.



La France s'attend peut-être à des demandes un peu particulières, comme ce fut le cas lors de la visite de Vladimir Poutine fin mai. Les Russes avaient ainsi demandé à ce que l'autoroute entre l'aéroport de Roissy et le château de Versailles soit fermée. Demande rejetée poliment. Le programmé précis de Donald Trump n'est pas encore connu. Le président américain pourrait visiter un cimetière en banlieue parisienne et s'offrir un dîner sur la tour Eiffel à la veille du défilé.

À écouter également dans ce journal

- MÉTÉO - De fortes pluies ont inondé certaines zones à Paris depuis dimanche soir, des stations de métro étaient ainsi fermées. Il est tombé 49 mm de précipitation en une heure, un record depuis les premiers relevés météorologiques.

- MÉTÉO - La ville de Nantes a aussi été très fortement arrosée par des pluies d'orage dimanche soir. "C'était très impressionnant, d'un coup il faisait sombre, il y avait de grosses gouttes, des grêlons, ça faisait un bruit impressionnant", raconte une habitante. Un cinéma nantais a même été évacué en pleine séance.



- IRAK - La coalition a annoncé sa victoire contre le groupe État islamique à Mossoul. Jean-Charles Brisard, spécialiste des réseaux terroristes, estime que ce n'est pas un coup fatal pour Daech : "L'EI conserve de nombreux bastions, je doute qu'on vienne à bout de cette organisation qui va perdurer sur Internet. Il faudra plusieurs générations pour la voir disparaître".



- POLITIQUE - Emmanuel Macron a visiblement entendu les critiques qui ont suivi le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Selon une information de RTL, le président a décidé de mettre en oeuvre dès l'an prochain la réforme de l'Impôt sur la fortune (ISF) et celle de la taxe d'habitation.



- TOUR DE FRANCE - Arnaud Démare a terminé la 9e étape dimanche hors délai, en compagnie de trois coéquipiers. Ils sont donc éliminés. Mais Marc Madiot, le manager de l'équipe FDJ, préfère retenir l'esprit de corps de ses coureurs : "Ils ont créé quelque chose entre eux, qui va au-delà du travail".