Orages : 12 départements toujours concernés par la vigilance orange

et AFP

publié le 10/07/2017 à 06:49

La journée sera marquée par des orages pouvant être forts, d'après les prévisions de Météo France. Si 17 départements étaient surveillés et placés en vigilance orange dimanche 9 juillet, 12 sont toujours concernés par cette vigilance, lundi 10 juillet. Les départements concernés se situent dans les régions Centre et Île-de-France.



Il s'agit du Cher, de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, du Loiret, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. La fin de l'épisode orageux devrait se clore à 10 heures, dans la matinée de lundi.

"Une ligne orageuse s'est formée sur les Pays de Loire. Elle est associée à de très fortes averses de pluie. Cette ligne orageuse va continuer à se décaler vers l'Est. Elle va aborder l'Île-de-France. Son passage sera accompagné de très fortes averses (15 à 25 mm en peu de temps), de fortes rafales de vent et parfois de grêle", indique l'établissement climatologique dans son bulletin.



La veille, de violents orages se sont abattus sur plusieurs départements. À Paris, des caves et une vingtaine de stations de métro ont été inondées lors des fortes précipitations, dans la soirée du dimanche 10 juillet.

La carte météo du lundi 10 juillet 2017 Crédit : Capture d'écran Météo France