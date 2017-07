publié le 10/07/2017 à 06:51

Douze départements du centre et de l’Île-de-France sont toujours placés en alerte orange pour orages, selon le dernier bulletin de Météo-France. Les départements concernés sont : le Cher, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, Paris, les Hauts-de-Seines, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. La fin de l’événement est prévue lundi 10h00.



Le temps de ce lundi 10 juillet sera marqué par des orages pouvant être forts, notamment de l'Auvergne au Nord-Est, selon les prévisions de Météo-France. Dès le matin, de nombreuses averses orageuses s'imposeront de l'Auvergne au Nord-Est. L'ouest du pays ne sera pas épargné. Du nord de l'Aquitaine à la frontière belge, le ciel sera chaotique avec de forts coups de tonnerre localement et des ondées soutenues.

Le temps sera plus clément sur la Bretagne avec quelques averses passagères. Dans l'après-midi, une accalmie se dessinera sur l'ensemble du Nord-Ouest avec des éclaircies qui parviendront à se développer. En revanche, le temps restera orageux de la région Rhône-Alpes au Nord-Est avec des chutes de grêle possibles et des rafales de vent proches du relief.



Dans le Sud-Ouest, un ciel gris dominera en journée avec des pluies continues en matinée. Les averses pourront être plus marquées vers les massifs, avec quelques rafales de vent voisines de 70 à 80 km/h. En bord de Méditerranée, le soleil sera plus généreux. Les nuages pourront tout de même gagner le ciel sur le Roussillon. Le vent sera soutenu en seconde partie de journée sur les côtes de Manche.

Les températures

Les températures minimales seront comprises entre 13 et 16 degrés sur le Nord-Ouest, 15 à 18 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 18 à 20 degrés dans le Centre-Est et 23 en Corse.



L'après-midi, le thermomètre perdra encore quelques degrés et affichera 19 à 22 degrés des côtes de Manche au littoral atlantique, 21 à 26 degrés sur une grande partie du pays, 27 à 30 degrés dans le Sud-Est, voire 31 à 34 dans les terres de Provence.