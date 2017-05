Le journal de 7h : Renault et PSA apportent une bouffée d'oxygène à GM&S

publié le 22/05/2017 à 07:42

GMS est-elle sauvée ? Bruno Le Maire avait assuré vendredi 19 mai aux syndicats de l'entreprise menacée de liquidation qu'il déploierait "tous les efforts nécessaires pour garantir l'accroissement des commandes" des constructeurs automobiles clients de GM&S. Après s'être entretenu durant le week-end avec le PDG du groupe Renault et le président du directoire de PSA, le ministre de l'Économie semble avoir rempli son contrat : Renault devrait doubler ses commandes pour les porter de 5 à 10 millions d'euros et PSA les augmenter de 10 à 12 millions d'euros.



Il s'agit d'un "sursis", mais "le compte n'y est pas et les menaces sur l'avenir de l'entreprise ne sont pas levées", a réagi le délégué CGT de l'usine creusoise, Vincent Labrousse, auprès de l'AFP. L'occupation du site par les salariés se poursuit, a-t-il ajouté, et "la réunion annoncée par le préfet de la Creuse lundi matin est toujours à l'ordre du jour" ainsi que "l'appel national à manifester mardi à Poitiers avant l'audience au tribunal de commerce", le même jour.

À écouter également dans ce journal :

- Législatives 2017 : le ministre de l'Économie joue à quitte ou double. Si Bruno Le Maire perd à Évreux, en Normandie, il sera contraint de démissionner de Bercy. Or la partie est loin d'être gagnée, puisqu'une adjointe au maire d'Évreux sera candidate LR contre lui dans la 1re circonscription de l'Eure. Coumba Dioukhané a un passé politique dans l'Eure puisqu'elle avait déjà été adjointe à Évreux entre 2001 et 2007 quand Jean-Louis Debré était maire de la ville, avant d'être nommé président du Conseil constitutionnel.

- Justice : Le diplomate et ancien "Sarko boy" Boris Boillon, interpellé le 31 juillet 2013 avec 350.000 euros et 40.000 dollars en liquide alors qu'il prenait un train pour Bruxelles, est jugé lundi et mardi 23 mai à Paris, notamment pour "blanchiment de fraude fiscale".



- Le président américain Donald Trump est attendu lundi 22 mai à Jérusalem, ville sainte pour chrétiens, juifs et musulmans, après avoir affirmé que la paix apparemment insaisissable entre Israéliens et Palestiniens était possible et peut-être plus facile que généralement admis.



- Les Suisses ont décidé dimanche 21 mai de sortir à moyen terme du nucléaire en acceptant, à 58,2%, par référendum la nouvelle loi sur l'énergie interdisant les nouvelles centrales, soutenant les énergies vertes et réduisant la consommation énergétique.



- Tourisme : Calais tente de séduire les touristes britanniques. Dans une campagne publicitaire diffusée outre-Manche, les élus calaisiens se mettent en scène pour vanter les charmes de la ville.



- Football : des milliers de supporteurs du Real Madrid, dont de nombreux floqués du célèbre maillot blanc, ont convergé dimanche soir vers le centre de la capitale espagnole pour célébrer le 33e titre de champion après la victoire 2-0 contre Malaga lors de la dernière journée de la Liga.