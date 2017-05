publié le 21/05/2017 à 21:55

Édouard Philippe est partout. Depuis sa nomination en tant que Premier ministre lundi 15 mai, et en vue des élections législatives, pas un jour ne s'est écoulé sans un déplacement sur le terrain. Le dimanche 21 mai n'a pas dérogé à la règle, puisqu'il s'est rendu dans le Val-de-Marne pour une visite dans un centre où cohabitent des adultes valides et handicapés. Accompagné de la secrétaire d'État en charge du sujet, Édouard Philippe est venu défendre le dossier, parler du handicap… et c'est tout.



Le Premier ministre a refusé d'évoquer d'autres sujets, comme le prouve sa réaction lorsqu'il a été interrogé sur la réforme du travail : "Je vous propose que nous partions vous et moi sur l'idée simple que ce que nous venons de voir aujourd'hui est un sujet suffisamment formidable pour qu'on s'y consacre pleinement. C'est ça ma priorité aujourd'hui." Du concret et rien d'autre, c'est sans doute la méthode Édouard Philippe.

C'est lui qui fixe les règles du jeu et personne d'autre. Le Premier ministre ne parle que quand il l'a décidé, en l'occurrence dans la presse, le dimanche 21 mai, où il s'est montré beaucoup plus bavard. Interviewé par le JDD, il a expliqué notamment vouloir accélérer la réforme du marché du travail. Il a également confirmé qu'il fera bien campagne pour les candidats de la majorité, pour ceux d'Emmanuel Macron, et contre les candidats Les Républicains. Une affirmation qui a fait bondir ses anciens collègues du parti de droite. À l'instar d'Éric Woerth, sur CNews : "Comment peut-on faire ça, humainement ?", s'est-il interrogé. "Comment peut-on avoir ce degré de cynisme ?", a-t-il martelé. Éric Woerth va pourtant devoir s'y faire. Édouard Philippe n'est plus député, il n'est plus maire du Havre. C'est désormais un Premier ministre sans parti. Son seul objectif : la réussite du projet d'Emmanuel Macron.