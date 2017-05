Christian Jacob invité du Grand Jury de RTL LCI et Le Figaro dimanche 21 mai 2017

Les divisions sont nombreuses au sein des Républicains depuis la défaite de François Fillon dès le premier tour de l'élection présidentielle. Si certains veulent répondre à la main tendue par Emmanuel Macron en vue des élections législatives, les cadors du parti restent droit et veulent menerune campagne agressive contre le nouveau président de la République.



Invité du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI ce dimanche 21 mai, Christian Jacob, coordinateur de la campagne pour les législatives, a très timidement soutenu Nathalie Kosciusko-Morizet alors qu'elle doit faire face aux dissidents Jean-Pierre Lecoq et Henri Guaino. Le patron des députés LR a fait le service minimum : "C'est elle qui a eu l'investiture donc à partir de là... Après, si vous me posez la question de savoir si Jean-Pierre Lecoq n'est pas un homme de valeur, eh bien, bien sûr que si !", a-t-il lancé.

De là à aller faire campagne aux côtés de la députée ? "Moi, je fais campagne avec tous les candidats LR, partout (...) Il faudra qu'elle le demande", a-t-il répondu. Christian Jacob ne s'est pas empêché de critiquer la ligne politique de NKM dans un sous-entendu lourd de sens : "Jusqu'à maintenant, elle est toujours dans notre famille politique".





Nathalie Kosiusko-Morizet devra affronter le 11 juin 22 autres candidats, dont celui de La République en marche, Gilles Le Gendre. L'ancienne ministre avait signé l'appel d'élus de droite et du centre à saisir "la main tendue" d'Emmanuel Macron.