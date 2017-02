Le journal de 7h : le Front national dans la tourmente des affaires

publié le 23/02/2017 à 07:37

L'étau se resserre autour du Front national, à deux mois de la présidentielle. L'une des principales collaboratrices de Marine Le Pen, Catherine Griset, a été mise en examen, mercredi 22 février, en marge de l'enquête sur les emplois présumés fictifs au sein du Parlement européen. Il est reproché à la chef de cabinet de la présidente du FN d'avoir perçu 300.000 euros de salaires en tant qu'attachée d'eurodéputé alors que personne ne l'a jamais vu au Parlement. Le même soupçon pèse sur Thierry Légier, garde du corps de la candidate à la présidentielle. Celui-ci n'a cependant pas été mis en examen après son audition par l'Office anticorruption.



Marine Le Pen peut quant à elle être entendue comme témoin. Mais pour l'obliger à venir devant les enquêteurs ou le cas échéant, la mettre en examen, la justice devra lever son immunité de parlementaire européenne. "Je conteste formellement les faits qui nous sont reprochés", a lancé la principale intéressée sur TF1, mercredi soir.

À écouter également dans ce journal :

- Présidentielle 2017 : Après s'être désisté au profit d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, François Bayrou rencontrera le fondateur du mouvement "En Marche !" ce jeudi 23 février. Assurant sur France 2 la veille que cet accord n'était pas motivé par un poste ou des investitures, le président du MoDem n'est pourtant pas fermé à l'idée d'intégrer le gouvernement Macron en cas de victoire.

- C'est une étape incontournable du calendrier politique. Le 32e dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) s'est tenu dans un grand hôtel parisien devant plus de 700 personnes, dont trois candidats à la présidentielle : François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron. "Les clivages sont nécessaires et il serait même périlleux de vouloir les effacer", a déclaré à cette occasion François Hollande, une allusion à peine voilée au projet de son ancien ministre de l'Économie.



- Parti socialiste : le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone a annoncé mercredi qu'il ne se représenterait pas aux élections législatives de juin, à l'ouverture de la dernière séance de questions au gouvernement de la 14e législature.



- Les Républicains : Gilles Boyer, ancien directeur de la campagne d'Alain Juppé, a annoncé qu'il serait candidat aux élections législatives dans les Hauts-de-Seine.



- Île-de-France : une fillette de 5 ans se trouve aujourd'hui entre la vie et la mort après un grave accident dans une piscine à vagues d'Aquaboulevard, à Paris.



- Le Défenseur des droits livre un rapport accablant sur les violences policières, trois semaines après la violente interpellation du jeune Théo, dans la cité des 3.000 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Selon l'étude, le nombre de personnes se plaignant de violences, notamment lors de contrôles d'identités, est en augmentation de 34%.



- Essonne : deux policiers municipaux ont été ceinturés et frappés pendant leur service par une quinzaine d'individus, mardi 21 février à Savigny-sur-Orge. Deux suspects ont été interpellés.