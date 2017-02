Alain Juppé était "trop haut, trop tôt", selon Gilles Boyer

publié le 22/02/2017 à 20:15

Gilles Boyer, l'ancien directeur de campagne d'Alain Juppé a publié un livre : Rase campagne aux éditions J.C Latès dans lequel il raconte la débâcle d'Alain Juppé et analyse la défaite du candidat à la primaire. Il explique que son objectif "était de raconter 15 ans de vie avec Alain Juppé" et parle des "quelques semaines incroyables à la fin où tout basculé et c'était totalement imprévu". Celui qui "aime cet homme avec ses qualités et ses défauts" parle de déception et d'un deuil "qui reste". Gilles Boyer explique que "durant ces deux années de campagne, tout le monde lui prédisait la victoire" et avoue que "Nicolas Sarkozy était l'un de nos compétiteur les plus redoutables".



Lorsque François Fillon était désigné vainqueur de la primaire de la droite, Gilles Boyer explique : "on ne peut pas changer de ligne stratégique à trois semaines des élections" et ajoute qu'Alain Juppé "était trop haut trop tôt". Désormais aux côtés de François Fillon, Gilles Boyer annonce être candidat Les Républicains aux élections législatives de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine. Une circonscription dans laquelle il a "ses racines et sa famille".