publié le 20/07/2017 à 07:57

Le président se rend ce jeudi 20 juillet sur la base d’Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Il fera un premier discours très attendu face aux militaires au lendemain de la démission tonitruante du chef d’état major des armées, Pierre de Villiers. Il avait poussé un coup de gueule très médiatisé contre les restrictions budgétaires. Le président l’avait sèchement recadré.



Pierre de Villiers est remplacé par le général François Lecointre, chef du cabinet militaire de Matignon. Emmanuel Macron a fixé le cap sur France 2 : "Le général Lecointre est un héros militaire, il aura non pas un budget à défendre mais il aura une stratégie, des capacités à défendre".

C’est une première crise majeure pour Emmanuel Macron, qui se retrouve au cœur des critiques de l’opposition, gauche et droite confondues. Le chef de l’État espère au final en tirer les fruits. Selon les proches du président, les Français veulent un chef. Emmanuel Macron entend toujours se distinguer de François Hollande.



À écouter également dans ce journal

- Jean-Michel Lambert, le petit juge a laissé une lettre avant de se donner la mort le 11 juillet. Il avait adressé un courrier au journal L’Est Républicain. Il confirme qu'il a bien mis fin à ses jours à cause de l’affaire Grégory.



- Le tribunal de commerce de Poitiers se prononcera sur l’offre de reprise de GM&S le 24 juillet. Le ministre de l’Économie s’est rendu sur le site de la Souterraine le 19 juillet. Une journée mouvementée pour Bruno Le Maire, où il a parfois eu du mal à se faire entendre.



- L’historien Max Gallo est décédé à l’âge de 85 ans, le 19 juillet. Il a laissé plus d’une centaine d’ouvrages. Il souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson.



- Dans le Tour de France, c’est la dernière chance pour Romain Bardet ce 20 juillet au col de l’Izoard. Le 19, il a attaqué entre La Mure et Serre-Chevalier mais le bilan comptable n’y est pas, il est toujours troisième derrière Chris Froome et Rigoberto Uran.



- Pourquoi ne pas faire du ski indoor, en intérieur, cet été ? Il n’y a qu’un seul endroit en France, le complexe Snow hall, près de Metz. En ce moment, l’entrée est à un euro et avec les fortes chaleurs, c’est l’affluence.