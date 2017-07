L'historien Max Gallo est décédé à l'âge de 85 ans

publié le 19/07/2017 à 18:30

Le célèbre essayiste niçois Max Gallo s’est éteint à l’âge de 85 ans. Il souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson.



Docteur agrégé en histoire contemporaine, Max Gallo s'était fait connaître avec ses "romans-Histoire" dans lesquels ils mêlait ressources historiques et écriture romanesque. Auteur de plus d'une centaine de livres dont Henri IV, un roi français, Au nom de tous les miens, ou encore de La Chute de l'Empire Romain, le Niçois s'était également engagé dans la politique. C'est une rencontre avec François Mitterrand sur le plateau de l'émission télévisée de Bernard Pivot, Apostrophes qui avait été déterminante dans cette nouvelle orientation.

En 1983, il est nommé secrétaire d'État et porte-parole du troisième gouvernement de Pierre Mauroy. Un an plus tard, il quitte la politique pour se consacrer entièrement à la littérature. En 2007, l'écrivain avait été élu membre de l'Académie Française. Il avait soutenu la candidature de Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2007.



Au micro de RTL en mai 2015, l'écrivain avait déploré l'absence de liberté causée par la maladie qui le rongeait. "C'est une sensation qui s'efface puisque vous n'êtes plus libre, vous êtes obligé d'être assis d'une certaine façon, de vous lever en faisant attention de ne pas vous prendre le pied dans le tapis", avait-il témoigné.