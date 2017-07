Le Panthéon, d'église à temple des "Grands hommes"

et Loïc Farge

publié le 20/07/2017 à 06:47

Au Panthéon, tout est impressionnant. Les colonnes qui vous accueillent. La taille des portes qui vous donne le sentiment d'être tout petit. Nous entrons donc par une petite porte latérale. Nous voici dans une nef hors normes (110 mètres de long pour 84 mètres de large) qui impressionne encore Gaëtan Bruel, l'administrateur du site. "Cette église est née de la volonté de Louis XV, guérissant d'une grave maladie", confie-t-il.



Il a fallu quarante ans pour terminer la construction du Panthéon, bâti sur des carrières d'argile. Cette immense église est achevée en 1790, en plein cœur de la Révolution française. "Pour les révolutionnaires, un choix va se présenter : faut-il mettre à bas ce symbole religieux ou faut-il au contraire s'en saisir ? C'est la mort de Mirabeau, le premier des 'Grands hommes', qui va décider d'un changement de destin dans l'histoire de l'édifice", poursuit Gaëtan Bruel. Mais cette histoire est pleine de rebondissements et d'aller-retour.

Une vue générale de la nef du Panthéon Crédit : Didier Plowy - Centre des Monuments nationaux

Une crypte entre ombre et lumière. Difficile de ne pas se perdre. Soixante-dix-neuf personnalités reposent ici, parmi lesquelles quatre grandes femmes. Sophie Berthelot, femme d'un chimiste éminent, y entre en 1907. Il aura fallu attendre 1995 pour qu'une autre femme, Marie Curie, deux fois Prix Nobel, entre au Panthéon sur l'impulsion de François Mitterrand. Deux autres femmes, des résistantes, entrent au Panthéon en 2014 : Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion, réunies dans le caveau 9 avec Jean Zay et Pierre Brossolette.

"Le Grand homme, ce n'est pas l'homme d'un seul acte, un peu miraculeux d'ailleurs. C'est l'homme ou la femme dont la vie entière irrigue des valeurs et peut donner un exemple", martèle Gaëtan Bruel. C'est exactement le sens de la prochaine entrée au Panthéon de Simone Veil et de son mari. Il reste encore plus de 200 tombeaux. Le Panthéon, lieu de mémoire, voyage extraordinaire dans l'Histoire. Mais c'est aussi, à 40 mètres du sol, un point de vue à 360 degrés sur Paris.



Le Centre des Monuments Nationaux vous propose une toute nouvelle tablette interactive pour vous repérer dans la crypte.