publié le 02/05/2017 à 07:39

Les deux candidats finalistes de l'élection présidentielle étaient en meeting dimanche, à La Villette à Paris pour Emmanuel Macron, à Villepinte pour Marine Le Pen. Les discours étaient tendus et vindicatifs, à l'image de cette charge de la candidate du Front national. "L'adversaire du peuple, c'est toujours le monde de la finance. Mais cette fois il a un nom, c'est Emmanuel Macron", a-t-elle lancé, en référence à un discours de François Hollande en 2012. "Le Pen et ses assaillants se nourrissent l'un de l'autre, leur objectif final c'est la guerre civile", lui a répondu Emmanuel Macron.



À cinq jours du deuxième tour, un sondage Kantar Sofres OnePoint pour LCI et Le Figaro donne toujours une marge solide (59%-41%) à l'ancien ministre de l'Économie. Pourtant, ses électeurs font part de leurs craintes de voir Marine Le Pen lui souffler la victoire dans la dernière ligne droite. Ils craignent aussi une difficulté pour gouverner en cas de succès dimanche. Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'un vote de raison plus qu'un vote d'adhésion.

À écouter également dans ce journal

- Plusieurs grands patrons français dénoncent le programme économique du Front national, dans une tribune publiée dans Les Échos. Parmi les signataires figure Martin Bouygues, qui craint notamment l'abandon de l'euro, mesure souhaitée par Marine Le Pen.

- Marine Le Pen a plagié une partie du discours de François Fillon prononcé mi-avril au Puy-en-Velay. Des passages entiers ont été repris dans le texte que la candidate FN a lu devant ses militants à Villepinte. Son équipe de campagne a assumé ce plagiat.



- Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, a estimé dans un entretien au Parisien que "c'est la fin du PS tel qu'il a vécu jusqu'ici". "Il va falloir se réinventer. Il faudra y réfléchir après les législatives. Dans le moment présent, il faut rester rassemblés et responsables. Sinon, on risque l'éclatement général", a-t-il ajouté.



- À Concarneau dans le Finistère, l'un des lycéens blessés dans l'attentat de Londres reprend les cours ce mardi matin. Percuté par la voiture de l'assaillant, l'adolescent a eu deux cotes cassées. Deux autres de ses camarades seront bientôt de retour en salles de classe.



- En Ligue des champions, début des demi-finales ce mardi avec l'affrontement entre le Real Madrid et l'Atletico de Madrid, revanche de la dernière finale. Mercredi, l'AS Monaco est opposée à la Juventus Turin.