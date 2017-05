publié le 02/05/2017 à 05:57

Le temps de ce mardi 2 mai sera généralement humide et frais avec de la pluie ou des averses, selon les prévisions de Météo-France. C'est un temps couvert et pluvieux qui s'étendra du sud-ouest du pays vers le Massif central, le Centre et l'ouest de la Bourgogne. Temporairement les pluies seront plus soutenues sur le nord de Midi-Pyrénées. Sur le nord-ouest et le nord de la France, le ciel sera variable le matin avec quelques averses éparses. Les nuages resteront nombreux sur l'est du pays, avec seulement quelques rares précipitations.



L'après-midi, la perturbation s'étirera du Sud-Ouest vers les Alpes. Les pluies seront encore parfois soutenues près du relief et pourront prendre un caractère orageux. Il neigera sur les Alpes et les Pyrénées à partir de 1800/2000 mètres.

Sur une grande moitié nord, un ciel de traîne actif se mettra en place, avec des averses, plus marquées et pouvant donner quelques coups de tonnerre sur le Nord du Massif central, le Centre, la Bourgogne et la Franche-Comté. Le littoral de PACA et la Corse resteront à l'écart de ce temps perturbé. En soirée, de petites pluies gagneront les Hauts de France. Un vent de secteur ouest soufflera en Corse, avec des pointes à 70 km/h sur le nord de l'île.

Les températures

Les températures minimales varieront de 1 à 6 degrés, plus douces du Sud-Ouest au pourtour méditerranéen avec 7 à 12 degrés. Les maximales iront de 12 à 18 degrés, et de 18 à 21 degrés sur l’Île de Beauté.